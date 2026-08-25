Δήμος Μινώα Πεδιάδας: 32 σημεία δωρεάν WiFi - Δείτε που

Με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής πρόσβασης και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας επενδύει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των ψηφιακών του υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν πλέον 32 δημόσια σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi) σε όλη την έκταση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να συνδέονται δωρεάν στο διαδίκτυο από δημόσιους χώρους.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Δήμου να ενισχύσει την ψηφιακή προσβασιμότητα και να δώσει σε κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα να συνδέονται δωρεάν στο διαδίκτυο από δημόσιους χώρους, δεδομένου ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για την ενημέρωση, την επικοινωνία, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Η ανάπτυξη των σημείων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης WiFi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, η οποία αφορά τη δημιουργία δημόσιων σημείων WiFi και την παροχή δωρεάν ευρυζωνικής πρόσβασης στους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο έχουν εγκατασταθεί σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροισης κοινού στις ακόλουθες περιοχές του Δήμου:

Αρκαλοχώρι: Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου (Συνεδριακό Κέντρο), Ιερός Καθεδρικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, Κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου, Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Αρκαλοχωρίου, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αρκαλοχωρίου (Νέο Στάδιο), Πλατεία Δημαρχείου.

Θραψανό: Κλειστό Γυμναστήριο Θραψανού, Πλατεία Θραψανού

Καστέλλι: Κέντρο Υγείας Καστελλίου, Γυμνάσιο Καστελλίου

Παναγιά: Ιατρείο

Σκινιάς: Κοινοτικό Κατάστημα

Γαρίπα: Κοινοτικό Κατάστημα

Πάρτιρα: Ιερός Ναός Πέτρου & Παύλου

Σμάρι: Λαογραφική Στέγη

Αυλή: Ιατρείο Αυλής

Τσούτσουρας: Λιμάνι, Παραλία (περιοχή Λαρνάκι), Παραλία (Μώλος)

Αγία Παρασκευή: χώρος έξω από την εκκλησία

Λύττος: χώρος έξω από την εκκλησία

Βόνη: σημείο συνάθροισης

Γαλατάς: Δημοτικό Σχολείο

Απόστολοι: Πλατεία

Αρχοντικό: Πλατεία

Ζήντα: Πλατεία

Κασταμονίτσα: Πλατεία

Αμαριανό: Πλατεία

Πολυθέα: Πλατεία

Ζωφόροι: Ιατρείο

Τουρλωτή: Πλατεία

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής των σημείων, έγιναν με γνώμονα τη ζήτηση της τοπικής κοινωνίας και τη δυνατότητα εγκατάστασης και απρόσκοπτης λειτουργίας του απαιτούμενου εξοπλισμού. Επίσης, πρόκειται για δημόσιους χώρους στους οποίους υπάρχει συγκέντρωση και εξυπηρέτηση κοινού, ώστε η υποδομή να μπορεί να αξιοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Παράλληλα, για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε σημείου πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις και υποδομές και συγκεκριμένα η δυνατότητα ηλεκτροδότησης και σύνδεσης στο διαδίκτυο.

«Η δημιουργία 32 δημόσιων σημείων δωρεάν WiFi σε όλο το Δήμο Μινώα Πεδιάδας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου μας. Θέλουμε οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία να είναι διαθέσιμες σε όλους, κατοίκους και επισκέπτες και να φτάνουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές του Δήμου. Ενισχύοντας λοιπόν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, δημιουργούμε έναν ακόμη σύγχρονο ψηφιακό πόρο για την τοπική κοινωνία που δημιουργεί νέες δυνατότητες για την καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

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