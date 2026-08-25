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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την Πέμπτη το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος

Νικος Ανδρουλάκης
clock 12:25 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το πρόγραμμα του για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 18:00, σε ειδική εκδήλωση με θέμα: «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ» (Σεράφειο Δήμου Αθηναίων).

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

18:00 – Προσέλευση

18:30 Θεματική συζήτηση:

-Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε.  Οικονομίας για θέματα Τραπεζών,  Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

-Νίκος Γριζάνης, Εκπρόσωπος από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου

-Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, Νομικός Σύμβουλος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

-Δημήτρης Σπυράκος, Δικηγόρος και Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

-Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα ρύθμισης οφειλών

-Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

-Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

19:15 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

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