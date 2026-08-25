Μανδάς: Αποθέωση από τον Γκατούζο - "Έχει δεχθεί πολλή κριτική, αλλά μας κράτησε ζωντανούς"

Η Λάτσιο κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα της Μπολόνια με 1-0, με τον Χρήστο Μανδά να έχει καθοριστικό ρόλο στο "διπλό" της ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο. Ο Ιταλός προπονητής, μάλιστα, υπερασπίστηκε και αποθέωσε τον Έλληνα γκολκίπερ, τόσο για την εμφάνιση του, όσο και για το πως αντιμετωπίζει τις αρκετές κριτικές που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα.

Ο πρώην τερματοφύλακας του ΟΦΗ ήταν το πρόσωπο του αγώνα στο "Ρενάτο Νταλ' Αρα". Ο Μανδάς "έλαμψε" στην πρεμιέρα της Serie A και ήταν αυτός που οδήγησε τη Λάτσιο στη σπουδαία επικράτηση με 1-0 απέναντι στην Μπολόνια. Ο διεθνής γκολκίπερ είχε σωτήριες αποκρούσεις και ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο.

Το πρώτο ημίχρονο είχε κλείσει (45'+5') με απίθανη επέμβασή του σε κεφαλιά του Χέλαντ από εκτέλεση κόρνερ ενώ και στο 45' είχε βγάλει σωστή αντίδραση στην εκτέλεση του Ορσολίνι.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μανδάς βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Τζενάρο Γκατούζο, με τον Ιταλό τεχνικό να στέκεται στην παρουσία του διεθνούς πορτιέρε και να του αναγνωρίζει σημαντική συμβολή στο αποτέλεσμα.

"Ο Μανδάς έχει δεχθεί πολλή κριτική, αλλά μας κράτησε ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής, θέλοντας ουσιαστικά να υπερασπιστεί τον ποδοσφαιριστή του.

"Είμαστε στη Serie A και όλα τα παιχνίδια είναι οριακά. Θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες, πρέπει να δουλέψουμε. Κάποιες επιλογές μας δεν είναι ακόμη τόσο καλές, κάνουμε πολλά λάθη. Πρέπει να βελτιωθούμε", κατέληξε ο Ιταλός προπονητής.

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