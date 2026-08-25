Κύπελλο Ελλάδας: Στις 19:00 η κλήρωση της League Phase - Μαθαίνει τους αντιπάλους του ο ΟΦΗ

Σήμερα (25/08) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, στο Golf Privé της Γλυφάδας ,στις 19:00 (live streaming από το epo.gr και το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube).
Οι 16 ομάδες που θα μπούνε στην κληρωτίδα είναι οι ακόλουθες:
ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό.
Η League Phase θα διεξαχθεί μεταξύ 1-3 Σεπτεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου, με όλους τους αγώνες την τελευταία αγωνιστική να γίνονται την ίδια ώρα.
Ο τρόπος διεξαγωγής:
Οι 16 ομάδες (11 από τα προκριματικά και 5 που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις) θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο 2025-26.
Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.
Οι 4 πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, στη συνέχεια θα φανούν οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Κύπελλο Ελλάδας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας:
League Phase:
1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
Playoffs (για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση)
22-23 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά
12-13-14 Ιανουαρίου
Ημιτελικά
Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου
Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου
Τελικός
22 Μαΐου
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