Κύπελλο Ελλάδας: Στις 19:00 η κλήρωση της League Phase - Μαθαίνει τους αντιπάλους του ο ΟΦΗ

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Σήμερα (25/08) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, στο Golf Privé της Γλυφάδας ,στις 19:00 (live streaming από το epo.gr και το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube).

Οι 16 ομάδες που θα μπούνε στην κληρωτίδα είναι οι ακόλουθες:

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό.



Η League Phase θα διεξαχθεί μεταξύ 1-3 Σεπτεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου, με όλους τους αγώνες την τελευταία αγωνιστική να γίνονται την ίδια ώρα.

Ο τρόπος διεξαγωγής:



Οι 16 ομάδες (11 από τα προκριματικά και 5 που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις) θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Οι 4 πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, στη συνέχεια θα φανούν οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας:



League Phase:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου



2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου



3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου



4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου



5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).



Playoffs (για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση)

22-23 Δεκεμβρίου



Προημιτελικά

12-13-14 Ιανουαρίου



Ημιτελικά

Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου



Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου



Τελικός

22 Μαΐου

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