Πρόταση να παρουσιαστούν τα Επτάνησα ως «Νησιά του Οδυσσέα» – Αντιδρά ο δήμαρχος Ιθάκης

Την ώρα που σε παγκόσμια κλίμακα συνεχίζονται οι διαμάχες για την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία -πάραυτα- σπάει ταμεία διεθνώς, σε εγχώριο επίπεδο ξεσπά μια νέα κόντρα, με επίκεντρο τον Οδυσσέα, κεντρικό ήρωα του εν λόγω ομηρικού έπους και πολυμήχανο βασιλιά της Ιθάκης.

Αφορμή έδωσε η εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σάββα Κουλούρη, τα Επτάνησα, όλα μαζί… πακέτο, να παρουσιαστούν ως «Νησιά του Οδυσσέα», στην προσπάθειά του, προφανώς, να εκμεταλλευτούν την τεράστια απήχηση της υπερπαραγωγής του Βρετανού σκηνοθέτη για περεταίρω τόνωση της τοπικής τουριστικής κίνησης.

Η συγκεκριμένη εισήγηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του δημάρχου Ιθάκης, Διονύση Στανίτσα, ο οποίος επεσήμανε ότι ο δήμος του νησιού του δεν αποδέχεται μία τέτοια πρόταση, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική σύνδεση του Οδυσσέα με την Ιθάκη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα γενικό τουριστικό brand για ολόκληρο το Ιόνιο.

«Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του»

«Η Ιθάκη είναι Ιθάκη. Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του, και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό brand για τα Ιόνια Νησιά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στανίτσας σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook.

«Με αφορμή την εισήγηση – αναφορά του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κουλούρη στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο περί ονομασίας των νησιών του Ιονίου σε νησιά του Οδυσσέα σε εκδήλωση που θα γίνει στην διεθνή έκθεση του Λονδίνου θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Στηρίζουμε την εξωστρέφεια και την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων. Η πρόταση να ονομαστούν τα Ιόνια Νησιά «τα Νησιά του Οδυσσέα» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον Δήμο Ιθάκης. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, που αφορά την ιστορία, την ταυτότητα και το διεθνές brand της Ιθάκης, δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι χωρίς την Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι Ιθάκη.

Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό brand για τα Ιόνια Νησιά. Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων να σεβαστεί την Ιθάκη, την ιστορία της και τη μοναδική της σχέση με τον Οδυσσέα. Η τουριστική προβολή των Ιονίων μπορεί και πρέπει να γίνει με πολλά και διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ιθάκη δεν παραχωρεί την ιστορία και το όνομά της», αναφέρει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Ιθάκης, Διονύσης Στανίτσας.

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