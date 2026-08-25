Με πλήθος πιστών η γιορτή του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο (εικόνες)

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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία πιστών τιμά σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ηράκλειο τον Άγιο Απόστολο Τίτο, πρώτο Επίσκοπο Κρήτης, στον ιστορικό Ιερό Καθεδρικό Ναό που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Η κορύφωση του εορτασμού έγινε από νωρίς το πρωί με τον Όρθρο και το Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, ενώ στον ναό προσέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας κάτοικοι και επισκέπτες για να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τον πολιούχο του Ηρακλείου.

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(Πλήθος πιστών στον εορτασμό)

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Ιδιαίτερη θέση στις σημερινές εκδηλώσεις έχει και η ιστορική μνήμη της πόλης.

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Μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται στον περίβολο του ναού επιμνημόσυνη δέηση για τους χριστιανούς που σφαγιάστηκαν στα αιματηρά γεγονότα της 25ης Αυγούστου 1898 και ακολουθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των θυμάτων.

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Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται απόψε στις 7 το απόγευμα με Εσπερινό και Παράκληση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου.

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