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ΚΡΗΤΗ

Με πλήθος πιστών η γιορτή του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο (εικόνες)

Αγιος Τίτος
clock 11:14 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία πιστών τιμά σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ηράκλειο τον Άγιο Απόστολο Τίτο, πρώτο Επίσκοπο Κρήτης, στον ιστορικό Ιερό Καθεδρικό Ναό που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Η κορύφωση του εορτασμού έγινε από νωρίς το πρωί με τον Όρθρο και το Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, ενώ στον ναό προσέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας κάτοικοι και επισκέπτες για να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τον πολιούχο του Ηρακλείου.

Αγιος Τίτος

(Πλήθος πιστών στον εορτασμό)

Αγιος Τίτος

Ιδιαίτερη θέση στις σημερινές εκδηλώσεις έχει και η ιστορική μνήμη της πόλης.

Αγιος Τίτος

Μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται στον περίβολο του ναού επιμνημόσυνη δέηση για τους χριστιανούς που σφαγιάστηκαν στα αιματηρά γεγονότα της 25ης Αυγούστου 1898 και ακολουθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των θυμάτων.

Αγιος Τίτος

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται απόψε στις 7 το απόγευμα με Εσπερινό και Παράκληση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου.

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Αγιος Τιτος
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