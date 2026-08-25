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ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν – Πακιστάν: «Σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες για το τέλος του πολέμου

Ιράν - Πακιστάν
clock 11:27 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Πακιστάν και το Ιράν σημείωσαν «σημαντική πρόοδο» στις συνομιλίες που διεξήγαγαν χθες, Δευτέρα, όσον αφορά το εγχείρημα να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης, υποστήριξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι, ολοκληρώνοντας επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι διμερείς συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω κλιμάκωσης, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο στρατός του Πακιστάν, έπειτα από συνομιλίες του επικεφαλής του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και άλλους Ιρανούς αξιωματούχους.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις για τις προσπάθειες αποκατάστασης της ειρήνης στην περιοχή και την επίτευξη λύσης μέσω διαπραγματεύσεων, πάντα κατά το Ισλαμαμπάντ.

«Ο Ιρανός πρόεδρος μοιράστηκε με ειλικρίνεια την οπτική της κυβέρνησής του κι είχαμε πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή (απόψεων) για τα ζητήματα», διαβεβαίωσε εξάλλου ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Νάκβι μέσω X.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αντέδρασαν αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τους ζήτησε σχόλιο για τις ανακοινώσεις αυτές, με φόντο αμερικανικές απειλές περί «οικονομικού πολέμου άνευ προηγουμένου» της Ουάσιγκτον εναντίον της Τεχεράνης, κυρώσεις εναντίον εμπορικών εταίρων της κι όσων την υποστηρίζουν.

Ο στρατάρχης Μουνίρ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από το ταξίδι στην πρωτεύουσα του Ιράν, μετέδωσε χθες το Ρόιτερς.

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