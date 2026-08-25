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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αναστάτωση στην αγορά - Έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου (εικόνες)

Δέντρο αγορά
clock 07:18 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην είσοδο της κεντρικής αγοράς του Ηρακλείου, όταν μεγάλο τμήμα κλαδιού δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στον πεζόδρομο, μπροστά από τα καταστήματα.

Δέντρο αγορά

Το κλαδί κατέλαβε μεγάλο μέρος του περάσματος, προκαλώντας αναστάτωση σε καταστηματάρχες, εργαζόμενους και περαστικούς, καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστο.

Δέντρο αγορά

Ευτυχώς, από την πτώση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία στο σημείο υπήρχε κόσμος.

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