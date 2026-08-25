Ηράκλειο: Αναστάτωση στην αγορά - Έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου (εικόνες)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην είσοδο της κεντρικής αγοράς του Ηρακλείου, όταν μεγάλο τμήμα κλαδιού δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στον πεζόδρομο, μπροστά από τα καταστήματα.

Image

Το κλαδί κατέλαβε μεγάλο μέρος του περάσματος, προκαλώντας αναστάτωση σε καταστηματάρχες, εργαζόμενους και περαστικούς, καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστο.

Image

Ευτυχώς, από την πτώση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία στο σημείο υπήρχε κόσμος.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Μυστήριο με το ΙΧ που έπεσε στο ποτάμι - Καρέ - καρέ οι έρευνες (εικόνες)

Δομή στις αποθήκες Σκουλούδη: Τα έγγραφα - φωτιά της Περιφέρειας που εκθέτουν τον σχεδιασμό

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Περισσότερες αφίξεις φέτος - Τι δείχνουν τα στοιχεία