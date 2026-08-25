ΟΦΗ: Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Κενάν Κόντρο – Επιβεβαιώνουν τα ουγγρικά ΜΜΕ

Ο ΟΦΗ βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του Κενάν Κόντρο από τη Φερεντσβάρος, με την υπόθεση του Βόσνιου επιθετικού να μπαίνει στην τελική της ευθεία. Η νέα εξέλιξη επιβεβαιώνεται και από ουγγρικά δημοσιεύματα, τα οποία παρακολουθούν στενά την υπόθεση λόγω της παρουσίας του 33χρονου φορ στη Φερεντσβάρος.

Το πιο σημαντικό δημοσίευμα έρχεται από τη Nemzeti Sport, μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές εφημερίδες της Ουγγαρίας. Σε ρεπορτάζ της 24ης Αυγούστου αναφέρει ότι ο ΟΦΗ Κρήτης μπορεί σύντομα να αποκτήσει τον έμπειρο επιθετικό της Φερεντσβάρος. Το ουγγρικό Μέσο που επικαλείται και πληροφορίες από το gentikoule, σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν επανεκκινήσει και βρίσκονται πλέον στην τελική φάση. Μάλιστα, αναφέρει ότι ο Κόντρο θα μπορούσε ακόμη και μέσα στην εβδομάδα να μετακομίσει στην Κρήτη.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τον Ιούλιο η υπόθεση έδειχνε να έχει «παγώσει», λόγω έξτρα οικονομικών αξιωσεων του Βόσνιου επιθετικού, μετά την αρχική συμφωνία των δύο πλευρών

Ο Κόντρο παρέμεινε τελικά στη Φερεντσβάρος, επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και μάλιστα σκόραρε σε φιλικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, η θέση του στο ρόστερ δεν φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά, με τον ΟΦΗ να επανέρχεται δυναμικά για την απόκτησή του. Η UEFA τον καταγράφει κανονικά στο ρόστερ της Φερεντσβάρος για το Europa League, ενώ έχει ήδη πάρει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στη φετινή διοργάνωση.

Ο ρόλος του Χρήστου Κόντη



Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να έχει ο Χρήστος Κόντης. Ο προπονητής του ΟΦΗ επιμένει στην απόκτηση του Κόντρο, θεωρώντας ότι ο έμπειρος επιθετικός ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία της ομάδας.



Ο Κόντρο, από την πλευρά του, φάίνεται να είναι πιο ζεστός στο να συνεχίσει την καρι΄λερα του στον ΟΦΗ, μετά και τη μεγάλη νίκη της Κρητικής ομάδας επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Βόσνιος επιθετικός έχει σημαντική εμπειρία από το ισπανικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ρεάλ Σοσιεδάδ Β', Οσασούνα, Μάιντς, Κοπεγχάγη, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βαγιαδολίδ, Βιντεότον και Φερεντσβάρος.

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