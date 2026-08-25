Ελεύθεροι επαγγελματίες – αγρότες: 9 στους 10 με συντάξεις έως 800 ευρώ μεικτά

Το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών θα λάβουν σύνταξη έως 800 ευρώ μεικτά (752 ευρώ καθαρά), με 40 χρόνια εργασίας, αφού επιλέγουν μαζικά την κατώτερη ασφαλιστική κλάση, δηλαδή αυτήν με τις λιγότερες εισφορές προκειμένου να μειώσουν τα έξοδά τους και να καταφέρουν να επιβιώσουν. Η αναγκαστική αυτή επιλογή τους, όμως, μακροπρόθεσμα, οδηγεί σε χαμηλή συνταξιοδοτική απόδοση και μικρά ποσά συντάξεων σε σχέση με τον ασφαλιστικό τους βίο.

Από τα στοιχεία της ΕΝΥΠΕΚΚ προκύπτει ότι το 71,57% των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (πάνω από 7 στους 10) επέλεξαν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία (πρώτη), οι οποίοι, μαζί με τους ασφαλισμένους στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία με επίσης χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές (συνολικά 85,19%), θα οδηγηθούν στο μέλλον στην απολαβή χαμηλών συντάξεων.

Τονίζεται ότι σε μεγάλο αγκάθι για χιλιάδες αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες εξελίσσονται οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος 2026, το συνολικό χρέος διαμορφώθηκε στα 52.425.469.266 ευρώ στο τέλος Ιουνίου.

Μάλιστα κατά 640 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη των αγροτών – ελεύθερων επαγγελματιών μέσα σε ένα τρίμηνο. Εκτιμάται ότι δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω χρεών 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλές συντάξεις, που κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα και από αυτά του κατώτατου μισθού των 920 ευρώ. Σε αυτά τα επίπεδα αποδοχών, οι αυξήσεις 2%-3% δεν θα επαρκούν για να ανακάμψουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος για μια νέα και πολυάριθμη γενιά νεόπτωχων συνταξιούχων.

Η ακτινογραφία των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΕΦΚΑ για 1.061.730 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους αποκαλύπτει ότι από το 2020, που καταργήθηκαν οι εισφορές βάσει εισοδήματος, η πρώτη κατηγορία επιλέγεται από τους περισσότερους, ήτοι από 650.195 ασφαλισμένους.

Η δεύτερη κατηγορία επιλέγεται από 163.504 ασφαλισμένους, ενώ την τρίτη έως και την έκτη κατηγορία επιλέγουν μόλις 69.738 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι μόνον το 7% των ελεύθερων επαγγελματιών που ασφαλίζεται από την 3η κατηγορία και άνω χτίζει σύνταξη πάνω από τα 1.000 ευρώ και όλοι οι υπόλοιποι, και κυρίως της πρώτης κατηγορίας, επιλέγοντας το χαμηλότερο ασφάλιστρο, θα πάρουν συντάξεις φτώχειας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην παγίδα των χαμηλών συντάξεων έχουν εγκλωβιστεί περίπου 350.000 επαγγελματίες που μπήκαν στη ρύθμιση χρεών του νόμου 4611/2019 και επέλεξαν να επανυπολογίσουν το χρέος τους από το 2002 έως το 2016 με την κατώτατη εισφορά! Με τον επανυπολογισμό κέρδισαν κούρεμα έως και 50% στην οφειλή τους, αλλά έχασαν οριστικά και ένα 20% με 30% από τη σύνταξή τους, γιατί θα υπολογιστεί με τις ελάχιστες εισφορές.

Εκτίναξη οφειλών

Οι λόγοι που οδήγησαν στην εκτίναξη των χρεών των επαγγελματιών – αγροτών – κτηνοτρόφων προς τον ΕΦΚΑ είναι κυρίως οι εξής τρεις:

α) Η υπέρογκη τεκμαρτή φορολόγησή τους.

β) Η αύξηση κατά 18,2% των ασφαλιστικών τους εισφορών κατά την περίοδο 2023-2026.

γ) Τα μεγάλα πρόστιμα-προσαυξήσεις που για χρόνια επιβάλλονται στους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ και πολλαπλασιάζουν το αρχικό χρέος καθιστώντας το μη βιώσιμο.

Οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση παρατηρούν ότι η ετήσια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 9,6% το 2023, κατά 3,45% το 2024, κατά 2,7% το 2025 και κατά 2,5% το 2026 (σωρευτικά 18,2%) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, καθώς και η τεκμαρτή φορολόγησή τους, σε συνδυασμό με την εκτίναξη των χρεών τους προς την Εφορία και τις τράπεζες, τους έχουν οδηγήσει σε αδυναμία να καταβάλλουν τις εισφορές τους και, όσοι ακόμη μπορούν, επιλέγουν την πιο χαμηλή («φθηνή») ασφαλιστική κλάση.

Ετσι, απομειώνεται και το ποσό της σύνταξης που θα λάβουν μετά το πέρας τού εργασιακού βίου τους.

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