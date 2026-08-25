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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μυστήριο με το ΙΧ που έπεσε στο ποτάμι - Καρέ - καρέ οι έρευνες (εικόνες)

Γιόφυρο ΙΧ
clock 07:10 | 25/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Αργά το βράδυ της Δευτέρας, μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ανασύρθηκε από τις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού, κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο, το ΙΧ αυτοκίνητο που είχε πέσει στο σημείο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η επιχείρηση κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένα συνεργεία και δύτες, προκειμένου να ερευνηθεί εξονυχιστικά τόσο το όχημα όσο και η ευρύτερη περιοχή.

Γιόφυρο ΙΧ

Η παρουσία των δυνάμεων προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να είχε εγκλωβιστεί κάποιος άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο.

Γιόφυρο ΙΧ

Τελικά, μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκε κανένας εγκλωβισμένος ή αγνοούμενος, ενώ ούτε από τις έρευνες της Τροχαίας προέκυψε μέχρι στιγμής κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον οδηγό του οχήματος.

Γιόφυρο ΙΧ

Οι έρευνες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες της επιχείρησης, ήταν ιδιαίτερα λεπτομερείς, με τους δύτες να ερευνούν το σημείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο.

Γιόφυρο ΙΧ

Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστο ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου.

Γιόφυρο ΙΧ

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί το πρόσωπο στο οποίο ανήκει το όχημα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα της Τροχαίας για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ΙΧ κατέληξε στις εκβολές του Γιόφυρου.

(φωτογραφίες από imageonline.gr)

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