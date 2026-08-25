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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τραγωδία στα νότια - Ξεψύχησε μέσα στη θάλασσα

θάλασσα
clock 07:31 | 25/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ένας 82χρονος άνδρας στον Τσούτσουρα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (24/8). Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Στον 82χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από αγροτική ιατρό, η οποία προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου.

Εκεί, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί η Λιμενική Αρχή Καλών Λιμένων, ενώ έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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