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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Έπεσαν μπαλωθιές σε γλέντι - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού

Περιπολικό
clock 08:45 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε χωριό του Ρεθύμνου, μετά από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 23 Αυγούστου, όταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν πυροβολισμοί και ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αναζήτησαν τον υπεύθυνο ωστόσο ο 60χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπέδειξε ούτε κατονόμασε το πρόσωπο που φέρεται να πυροβόλησε.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και περισυνέλεξαν τέσσερις πυροδοτημένους κάλυκες, οι οποίοι κατασχέθηκαν.

Ο 60χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

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