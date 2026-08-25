Τραγωδία στην Κοιλάδα του Θανάτου: Τουρίστας ξεψύχησε ψάχνοντας βοήθεια στην έρημο στους 46 βαθμούς

Ένας 68χρονος Γάλλος τουρίστας έχασε τη ζωή του στην Κοιλάδα του Θανάτου (Death Valley) στην Καλιφόρνια, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με έναν συμπατριώτη του κόλλησε στη λάσπη σε σημείο όπου επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες και συγκεκριμέναν έφταναν στους 46,6 βαθμούς Κελσίου.

Ο 68χρονος Πιερ Μισέλ Φορμόζα εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από σύντομη επιχείρηση αναζήτησης. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ, ο άνδρας προσπάθησε να αναζητήσει βοήθεια, όμως δεν κατάφερε να αντέξει τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν το αυτοκίνητο των δύο ανδρών ακινητοποιήθηκε σε λάσπη στη West Side Road, μέσα στην περιοχή του εθνικού πάρκου. Οι δύο τουρίστες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το όχημα και να κινηθούν πεζή προς αναζήτηση βοήθειας, διασχίζοντας την έρημο.

Ο 68χρονος κατάφερε να διανύσει περίπου 2,1 χιλιόμετρα, πριν αναγκαστεί να σταματήσει, καθώς η έντονη ζέστη τον εμπόδισε να συνεχίσει.

Ο φίλος που ταξίδευε μαζί του κατάφερε τελικά να σταματήσει διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Ακολούθησε επιχείρηση από δασοφύλακες και αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν τον Φορμόζα αργότερα το ίδιο απόγευμα. Ο άνδρας διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

«Είναι μια συγκλονιστική υπενθύμιση του πόσο γρήγορα οι συνθήκες εδώ μπορούν να γίνουν επικίνδυνες», δήλωσε ο Μάικ Ρέινολντς, επιθεωρητής του Εθνικού Πάρκου Death Valley.

Όπως ανέφερε, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις και η απομόνωση της περιοχής μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνες, ανεξάρτητα από την εμπειρία των επισκεπτών.

Ο ιατροδικαστής αναμένεται να διευκρινίσει τα ακριβή αίτια θανάτου του 68χρονου.

Ακραίος καύσωνας στην Κοιλάδα του Θανάτου

Η περιοχή θεωρείται ένα από τα θερμότερα σημεία του πλανήτη και μάλιστα τη μέρα που σημειώθηκε το περιστατικό είχε τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες. Η Death Valley έχει καταγράψει θερμοκρασία 57 βαθμών Κελσίου το 1913, επίδοση που έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με το μεγαλύτερο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γη.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η Νότια Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη με το θερμότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού, ενώ οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν ήδη δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για κατοίκους και τουρίστες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνέπειες του καύσωνα είναι ιδιαίτερα αισθητές και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Μόνο τον Ιούνιο, τουλάχιστον τέσσερις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους ενώ διέσχιζαν το Grand Canyon στην Αριζόνα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό στην Death Valley αποτελεί ακόμη μία τραγική υπενθύμιση των κινδύνων που μπορεί να κρύβουν οι ακραίες θερμοκρασίες για όσους επισκέπτονται απομονωμένες περιοχές, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

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