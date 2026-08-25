Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του ΙΧ που έπεσε στον Γιόφυρο - Τι είπε στην Αστυνομία

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το ΙΧ αυτοκίνητο που κατέληξε στις εκβολές του Γιόφυρου, κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr ο ιδιοκτήτης του οχήματος επικοινώνησε με την Αστυνομία και ενημέρωσε ότι βρίσκεται στην Αθήνα για προσωπικούς λόγους, υποστηρίζοντας πως το αυτοκίνητο το πήρε άλλο άτομο, χωρίς ο ίδιος να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και στη συνέχεια το όχημα κατέληξε στις εκβολές του ποταμού.

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να έδωσε στις αρχές στοιχεία για την υπόθεση, με την Αστυνομία να εξετάζει πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το συγκεκριμένο άτομο πήρε το αυτοκίνητο και κατέληξε να το οδηγήσει στο σημείο ενώ αναφέρεται ότι ο οδηγός είναι πολύ πιθανό να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

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Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο είχε πέσει στις εκβολές του Γιόφυρου αργά το απόγευμα της Δευτέρας, κάτω από συνθήκες που αρχικά παρέμεναν άγνωστες. Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι μέσα στο όχημα μπορεί να βρισκόταν εγκλωβισμένος άνθρωπος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έφτασαν εξειδικευμένα συνεργεία και δύτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν λεπτομερείς έρευνες τόσο στο όχημα όσο και στη γύρω θαλάσσια περιοχή.

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Αργά το βράδυ, το ΙΧ ανασύρθηκε με γερανό της Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος ή αγνοούμενος.

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