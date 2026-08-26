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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν έξι Βούλγαροι οπαδοί της Λέφσκι Σόφιας στα διόδια - Κατασχέθηκαν μαχαίρια

περιπολικο
clock 16:17 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων, που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας σήμερα στις 22:00 στην Allwyn Arena για τα προκριματικά του Champions League.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, σε ελέγχους στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Κατά την έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά.

Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

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