Η Μαστροκώστα σήμερα θα γινόταν 56 ετών

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Η Γωγώ Μαστροκώστα θα γιόρταζε σήμερα τα 56α γενέθλιά της, όμως έφυγε από τη ζωή πριν από τρεις μήνες

Ο Χάρης Σιανίδης, ο καλός της φίλος, θέλησε να την τιμήσει με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media και δημοσίευσε εικόνες παλαιότερους εορτασμούς των γενεθλίων της.

«Happy Birthday Γωγούλα μου. Κάθε τέτοια μέρα οργανώναμε και γιορτάζαμε πάντα τα γενέθλιά σου με φίλους και χαμόγελα. Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό, απλά τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ’ αστέρι. Πάντα θα σε τιμώ… πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό», έγραψε χαρακτηριστικά.

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