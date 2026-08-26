ΤΕΤ.26 Αυγ 2026 10:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Η Μαστροκώστα σήμερα θα γινόταν 56 ετών

μαστροκωστα
clock 16:00 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Γωγώ Μαστροκώστα  θα γιόρταζε σήμερα τα 56α γενέθλιά της, όμως έφυγε από τη ζωή πριν από τρεις μήνες

Ο Χάρης Σιανίδης, ο καλός της φίλος, θέλησε να την τιμήσει με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media και δημοσίευσε εικόνες παλαιότερους εορτασμούς των γενεθλίων της.

«Happy Birthday Γωγούλα μου. Κάθε τέτοια μέρα οργανώναμε και γιορτάζαμε πάντα τα γενέθλιά σου με φίλους και χαμόγελα. Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό, απλά τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ’ αστέρι. Πάντα θα σε τιμώ… πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό», έγραψε χαρακτηριστικά.


View this post on Instagram

A post shared by Χάρης Σιανίδης (@haris_sianidis)

Διαβάστε επίσης 

Λιάγκας: «Ψαράς» για τις ανάγκες του τρέιλερ του Πρωινού για τη νέα σεζόν

Μπρους Γουίλις: "Αυτό που έχει ενδιαφέρον όταν μέλος της οικογένειάς σου έχει άνοια είναι ότι είναι χαρούμενο"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γωγώ Μαστροκώστα Γενέθλια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis