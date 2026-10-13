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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ασταμάτητος και στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός

pao
clock 23:29 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παναθηναϊκός ήταν ισοπεδωτικός και στην πρώτη εφετινή υποχρέωση μακριά από το «σπίτι» του στη Euroleague, έστω κι αν χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να... ζεσταθεί. Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 72-55 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους (5-0) και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην πρώτη εντός έδρας ήττα τους και δεύτερη στο σύνολο (3-2). 

Η «μαγική» περίοδος ήταν η τρίτη για το «τριφύλλι», όταν περιόρισε την Παρτιζάν στους 8 πόντους με την άμυνά του. Την ίδια στιγμή ο Μουσταφά Φαλ είχε φορέσει τον... μανδύα του δημιουργού, τροφοδοτώντας την περιφέρεια, που με τη σειρά της τον δικαίωσε εκτελώντας σε διαδοχικά τρίποντα με διαφορετικούς εκτελεστές για το +21 (33-54) στο 27΄, με το οποίο το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μπήκε πρόωρα σε τροχιά νίκης. 

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 28-35, 36-55, 55-72

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ζοάν Πενιαρόγια): Άλμαν 3, Τζόουνς 8, Βιλντόσα 5, Τόμπσον 3 (1), Τανάσκοβιτς 2, Στίβενς 8 (1), Χέιζ 10 (1), Λάκιτς 3 (1), Τζεκίρι 9, Παγιόλα 4, Λοβέρν, Σι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 2, Φρανσίσκο 8 (1), Μπάντιο 9 (1), Χέιζ-Ντέιβις 14 (2), Ρογκαβόπουλος 3 (1), Γκραντ 5 (1), Λεσόρ 4, Γιαμπουσέλε 7 (2), Ερνανγκόμεθ 10 (1), Μήτογλου 2, Μαντζούκας 2, Φαλ 6.

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