Αλλιώτικο σουφλέ πατάτας με φέτα, ντοματίνια και γιαούρτι – Εύκολη συνταγή που θα λατρέψετε (βίντεο)

Ένα διαφορετικό, αφράτο και απολαυστικό σουφλέ πατάτας έρχεται να δώσει νέα διάσταση σε ένα από τα πιο αγαπημένα υλικά της κουζίνας. Με απλά υλικά, πλούσια γεύση και εύκολη διαδικασία παρασκευής, η συνταγή αποτελεί ιδανική επιλογή για το καθημερινό τραπέζι, αλλά και για ένα ξεχωριστό γεύμα με την οικογένεια ή τους φίλους.

Η βάση του φαγητού είναι οι βρασμένες πατάτες, οι οποίες συνδυάζονται με ένα κρεμώδες μείγμα από αυγά, γάλα και στραγγιστό γιαούρτι. Η φέτα προσθέτει την απαραίτητη αλμυρή ένταση, ενώ τα ντοματίνια, το φρέσκο κρεμμυδάκι και η πιπεριά Φλωρίνης χαρίζουν φρεσκάδα, χρώμα και επιπλέον γευστικό βάθος.

Το κεφαλοτύρι, η πάπρικα και το ελαιόλαδο συμπληρώνουν τη γεύση, δημιουργώντας μια απολαυστική επιφάνεια κατά το ψήσιμο. Για όσους αγαπούν τα πιο πλούσια τυρένια αποτελέσματα, λίγο τυρί Gouda από πάνω αποτελεί μια επιπλέον επιλογή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα χορταστικό πιάτο με μαλακή υφή στο εσωτερικό και ροδοψημένη επιφάνεια, που μπορεί να σερβιριστεί ως κυρίως γεύμα ή ως συνοδευτικό. Το μεγάλο πλεονέκτημα της συνταγής είναι ότι αξιοποιεί καθημερινά υλικά, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

Για την παρασκευή του σουφλέ θα χρειαστείτε 800 γραμμάρια πατάτες, τρία αυγά, 250 ml γάλα, 300 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 150 γραμμάρια φέτα, ντοματίνια ή μία ντομάτα, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι και μία πιπεριά Φλωρίνης. Θα χρησιμοποιήσετε επίσης κεφαλοτύρι, λίγο αλεύρι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και πάπρικα, ενώ το Gouda μπορεί να προστεθεί προαιρετικά.

Πώς θα το ετοιμάσετε

Αρχικά, βράζετε τις πατάτες σε αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν. Βουτυρώνετε ένα ταψί διαστάσεων 20 × 30 εκατοστών και πασπαλίζετε τον πάτο με κεφαλοτύρι και πάπρικα. Τοποθετείτε τις πατάτες στο ταψί, προσθέτετε λίγο ελαιόλαδο και τις ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C για περίπου 25 λεπτά.

Στη συνέχεια, σε ένα μπολ ανακατεύετε τα αυγά με το γάλα, το στραγγιστό γιαούρτι, το ελαιόλαδο, το αλεύρι, το αλάτι και το πιπέρι, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μείγμα. Προσθέτετε τα ντοματίνια, το ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι, την πιπεριά Φλωρίνης και τη θρυμματισμένη φέτα.

Περιχύνετε τις πατάτες με το μείγμα και, αν θέλετε, προσθέτετε λίγο Gouda στην επιφάνεια. Το φαγητό είναι έτοιμο για το τελικό ψήσιμο, μέχρι να σταθεροποιηθεί το μείγμα και να αποκτήσει ένα όμορφο, χρυσαφένιο χρώμα.

Το αλλιώτικο σουφλέ πατάτας είναι μια εύκολη πρόταση για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, συνδυάζοντας τη γνώριμη γεύση της πατάτας με τυριά, λαχανικά και μια ανάλαφρη, κρεμώδη βάση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τι θα φάμε σήμερα; Στριφτά κρουασίνια με πέστο