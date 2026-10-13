Ηράκλειο: Ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Νικολάου Πλαστήρα και Ορακίων στη Νέα Αλικαρνασσό

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 θα ξεκινήσουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού. Συγκεκριμένα, στην οδό Ορακίων από τη συμβολή της με την οδό Καρτερού έως τη συμβολή της με την λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη και στην οδό Νικολάου Πλαστήρα από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αρτεμίου έως τη συμβολή της με τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη. Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών, θα είναι περίπου 10 εργάσιμες ημέρες.



Υπενθυμίζεται ότι μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου, καθώς και οι διαγραμμίσεις.



Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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