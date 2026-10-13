Πώς να κρατήσεις τα ποντίκια μακριά από το σπίτι σου - Τι να προσέξεις

Ανάμεσα στους «ανεπιθύμητους επισκέπτες» που βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι υπάρχουν συχνά ποντίκια. Η παρουσία ποντικιών στο σπίτι θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες σε αντικείμενα, αλλά και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα σε επαφή με τρόφιμα.

Πώς μπαίνουν τα ποντίκια στο σπίτι



Είναι σημαντικό να γνωρίζεις τη διάκριση μεταξύ ποντικών και αρουραίων για να είσαι σε θέση να κατανοήσεις το πώς πρέπει να παρέμβεις. Σε κάθε περίπτωση, τα τρωκτικά έλκονται στο σπίτι κυρίως από τρεις παράγοντες:

Τροφή,



Υδατόπτωση και



Καταφύγιο.

Τα υπολείμματα τροφών, τα ακάλυπτα σκουπίδια, επομένως οι κάδοι απορριμμάτων που μένουν έξω και στη ζέστη για πολύ καιρό, και τα ψίχουλα στην κουζίνα ή στο σπίτι γενικότερα, μπορούν να αποτελέσουν πηγή τροφής για τα ποντίκια και δόλωμα για να τα προσελκύσουν. Επιπλέον, η παρουσία στάσιμου νερού σε άμεση γειτνίαση με το σπίτι ή στον κήπο του σπιτιού τις πιο υγρές εποχές, μπορεί να προσελκύσει ποντίκια, έντομα ή άλλα ζώα. Όντας αποκλεισμένα από φαγητό και νερό, τα τρωκτικά μπορούν να εισέλθουν στο σπίτι μέσω διαφόρων διαδρομών, όπως:

Ρωγμές στους τοίχους: Μπορούν να εκμεταλλευτούν ακόμη και τη μικρότερη ρωγμή στους τοίχους.



Σοφίτα και υδρορροές: Οι κατεστραμμένοι σωλήνες ή οι τρύπες στη σοφίτα μπορούν να παρέχουν πρόσβαση στα ποντίκια.



Πόρτες και παράθυρα: Εάν οι πόρτες ή τα παράθυρα δεν είναι σωστά σφραγισμένα, τα ποντίκια μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν μέσα από τα κενά που έχουν μείνει ανοιχτά.



Αεραγωγοί και σωλήνες: Και εδώ, εάν οι αεραγωγοί και οι σωλήνες δεν είναι σφραγισμένοι, μπορούν να αποτελέσουν άλλη οδό εισόδου.



Αναρριχητικά φυτά: Αυτά τα φυτά, όταν είναι πολύ κοντά στο σπίτι, μπορούν να λειτουργήσουν ως «γέφυρα» για να εισέλθουν από τα παράθυρα ή τα μπαλκόνια.



Κατεστραμμένες σχάρες αποχέτευσης και μπάνιο στο σπίτι: Αυτά τα συστήματα αποχέτευσης και αποχέτευσης μπορούν να λειτουργήσουν ως είσοδος.



Βρώμικες ή ακατάστατες αποθήκες και υπόγεια: Αν δεν σφραγιστούν σωστά ή παραμεληθούν, οι αποθήκες και τα υπόγεια μπορούν να τα προσελκύσουν.

Ποιες μυρωδιές δεν αντέχουν τα ποντίκια;

Η παρουσία ποντικών στο σπίτι μπορεί να προκαλέσει σημαντική ενόχληση και προβλήματα, από ζημιές στα ηλεκτρικά καλώδια μέχρι τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Ωστόσο, η απώθησή τους με φυσικό και οικονομικό τρόπο είναι δυνατή χάρη στη χρήση φυτών με απωθητικές οσμές, που όμως είναι ακίνδυνα ή ευχάριστα για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια. Ας μάθουμε ποια είναι τα καλύτερα φυτά και μπαχαρικά για να διώχνουν τα ποντίκια, ξεκινώντας από τις μυρωδιές που αυτά τα τρωκτικά απλά δεν αντέχουν. Στην πραγματικότητα, στα ποντίκια δεν αρέσουν τα ακόλουθα αρώματα:

Μέντα: Η έντονη μυρωδιά αυτής της ουσίας είναι πολύ δυσάρεστη για τα ποντίκια.



Λεβάντα: Αυτή η μυρωδιά είναι ευχάριστη για τους ανθρώπους, αλλά δυσάρεστη για τα ποντίκια.



Ευκάλυπτος: Αναδίδει μια μυρωδιά που απωθεί τα ποντίκια.



Πιπέρι καγιέν: Για όσους αγαπούν τα πικάντικα, αυτό το μπαχαρικό είναι αποτελεσματικό αποτρεπτικό.



Αμμωνία: Οι πικάντικες αναθυμιάσεις μπορούν να κρατήσουν μακριά τα τρωκτικά.



Τα πρώτα φυσικά αποστάγματα είναι διαθέσιμα τόσο σε αιθέρια έλαια, αλλά μπορούν επίσης να καλλιεργηθούν και να παρασκευαστούν στο σπίτι.

Τι να βάλεις στο σπίτι για να κρατήσεις τα ποντίκια εκτός;

Είναι δυνατόν να ξεκινήσεις με τις μυρωδιές που είναι δυσάρεστες για τα τρωκτικά, αλλά που είναι ευχάριστες και χρήσιμες για τη ζωή των ανθρώπων στο σπίτι. Εδώ είναι μερικές από τις αποτελεσματικές φυσικές θεραπείες:

Μέντα σε βαμβάκι: Είναι γνωστό για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες και, παραδόξως, επίσης για την απωθητική του δύναμη ενάντια σε ποντίκια και ανεπιθύμητους επισκέπτες. Μπορείς να βάλεις μια γλάστρα μέσα στο σπίτι ή στον κήπο, να τοποθετήσεις φακελάκια αποξηραμένης μέντας στις ντουλάπες, αλλά και να βρέξεις βαμβάκι με αιθέριο έλαιο μέντας και να το τοποθετήσεις σε στρατηγικά σημεία των δωματίων.



Ευφορία κήπου σε στρατηγικά σημεία του σπιτιού: Το Euphorbia, που για κάποιο λόγο ονομάζεται «ελικοπένιο ζιζάνιο», είναι ένα δηλητηριώδες φυτό για τα ποντίκια επειδή παράγει ένα λάτεξ που είναι τοξικό για αυτά. Θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στις εισόδους του σπιτιού, φορώντας γάντια όταν το χειρίζεσαι. Αυτή η μέθοδος πρέπει να υιοθετείται με προσοχή, ειδικά όταν ζουν παιδιά και κατοικίδια στο σπίτι και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από την ευφορία.



Βασιλικός στο μπαλκόνι ή στον κήπο: Εκτός από μια νόστιμη προσθήκη στην κουζίνα, για να είναι πάντα διαθέσιμος με φυτά στο μπαλκόνι ή στον κήπο, ο βασιλικός μπορεί να κρατήσει μακριά τα ποντίκια χάρη στο ευχάριστο άρωμά του για τον άνθρωπο. Με αυτό το «φάρμακο» μπορείς να χρησιμοποιήσεις φρέσκα ή αποξηραμένα φύλλα για να τα τοποθετήσεις σε ντουλάπια.



Άλλα φυτά που κρατούν τα ποντίκια μακριά: Εκτός από τις πιο συνηθισμένες προτάσεις, υπάρχουν και άλλα φυτά με απωθητικές ιδιότητες για τα ποντίκια. Αυτή είναι η περίπτωση της λεβάντας, της δάφνης και του λεμονόχορτου.





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