Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου – Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δε μας άρεσαν όσα διαβάζαμε»

Την πρώτη δήλωση μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, απλώς έβγαινε πριν από πολύ καιρό με τον γιο του.







«Έκανε καλή δουλειά αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.







Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει την παραίτησή της Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μετά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, ανέφερε πως «Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία».

BREAKING: White House: We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign. We wish her well. https://t.co/YtAYOS5lac — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: