ΓΣΕΕ: Τρεις παρεμβάσεις για τα εργασιακά δικαιώματα – Τι αλλάζει

Τρεις εξαιρετικά σημαντικές παρεμβάσεις της ΓΣΕΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα. Η απόσυρση μιας επιβαρυντικής διάταξης για την προσφυγή των εργαζόμενων στη δικαιοσύνη και η προώθηση θεσμικών αλλαγών για την εξ αποστάσεως εκπροσώπηση στην Επιθεώρηση Εργασίας και την απασχόληση στις πλατφόρμες αποδεικνύουν πως η ΓΣΕΕ παρεμβαίνει έγκαιρα, τεκμηριωμένα και αποφασιστικά όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο της εργασίας με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και τεκμηριωμένες προτάσεις που αποδίδουν αποτελέσματα.



1. Η απόσυρση της εξαιρετικά επιβαρυντικής διάταξης για «υποχρεωτική αρχική συνεδρία» ακόμη και στις εργατικές διαφορές



Εξαιρετικά σημαντική είναι η απόσυρση της διάταξης για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης στις εργατικές διαφορές. Με επείγουσα παρέμβασή της προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με τεκμηριωμένες θέσεις στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), η ΓΣΕΕ ανέδειξε ότι η ρύθμιση θα δημιουργούσε πρόσθετα οικονομικά και διαδικαστικά εμπόδια για τους εργαζομένους, αποτρέποντάς τους από το να διεκδικήσουν το δίκιο τους.



2. Θέσπιση της εξ αποστάσεως συμμετοχή εργαζόμενων σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές σε διαδικασίες



Αποτελεσματική ήταν και η παρέμβαση της ΓΣΕΕ για την πρόσβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας. Έπειτα από δική της πρωτοβουλία, θεσπίστηκε η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής εργαζομένων σε διαδικασίες επίλυσης εργατικών διαφορών από νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, αντιμετωπίζοντας ένα υπαρκτό πρόβλημα γεωγραφικής και οικονομικής επιβάρυνσης. Η Συνομοσπονδία, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην κατάκτηση της νομοθετικής ρύθμισης. Με νέα παρέμβασή της προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητά την πλήρη εφαρμογή της με σαφείς κανόνες και εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων όσο και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου.



3. H αποτελεσματική ενσωμάτωση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες



Την ίδια στιγμή, η ΓΣΕΕ προετοιμάζει το έδαφος για την προστασία των εργαζομένων απέναντι στις αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή οικονομία. Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο Εργασίας, διεκδικώντας ουσιαστική κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αποτελεσματικότερους ελέγχους και διαφάνεια στη χρήση αλγορίθμων που επηρεάζουν την εργασία.



Κεντρική θέση στις προτάσεις της κατέχει η θέσπιση πραγματικών εγγυήσεων για την αναγνώριση της εξαρτημένης εργασίας, όπου αυτή υφίσταται, καθώς και η προστασία των συλλογικών δικαιωμάτων και η διασφάλιση ουσιαστικής ανθρώπινης εποπτείας στις αυτοματοποιημένες αποφάσεις που αφορούν τους εργαζομένους. Η ΓΣΕΕ επιμένει ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της εργασιακής προστασίας και ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης οφείλει να συνοδεύεται από σαφείς κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία.



Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα παραμένει, παράλληλα, η υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Η ανησυχητική εικόνα των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων, με χαρακτηριστικό το πρόσφατο δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων, ουσιαστικής διερεύνησης των αιτιών και αντιμετώπισης των κινδύνων που συνδέονται με την εντατικοποίηση της εργασίας και τις αλυσίδες εργολαβίας.



Η ΓΣΕΕ διεκδικεί την ουσιαστική λειτουργία των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, την ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, περισσότερους προληπτικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων προστασίας. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη να καταγράφονται και να διερευνώνται όλα τα εργατικά ατυχήματα, χωρίς αποσιωπήσεις και παραλείψεις. Για τη Συνομοσπονδία, η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να εξαντλείται σε διακηρύξεις, αλλά απαιτεί ουσιαστική πρόληψη, ελέγχους και λογοδοσία.



Η δράση της ΓΣΕΕ αποδεικνύει ότι η συνδικαλιστική παρέμβαση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποτροπή επιβαρυντικών ρυθμίσεων, στην προώθηση αναγκαίων θεσμικών αλλαγών και στην ανάδειξη νέων πεδίων προστασίας των εργαζομένων. Με όπλα την τεκμηρίωση, τη θεσμική διεκδίκηση και τη συστηματική συνεργασία με τις Οργανώσεις-μέλη της σε όλη τη χώρα, η Συνομοσπονδία συνεχίζει να παρεμβαίνει για να μετατρέπονται τα εργασιακά δικαιώματα από τυπικές προβλέψεις σε πραγματικές και εφαρμόσιμες εγγυήσεις για κάθε εργαζόμενο.

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