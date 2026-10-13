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Επενδύοντας στο μέλλον της ναυτιλίας - Όλα έτοιμα για τη μεγάλη εκδήλωση στην ΑΕΝ

εκδήλωση
clock 19:38 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας θα αναδείξει η εκδήλωση «Επενδύοντας στο μέλλον της ναυτιλίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ετήσιας διοργάνωσης «Καλές θάλασσες με υγεία και ασφάλεια» για το 2026.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και στελέχη μεγάλων πλοιοκτητικών ομίλων. Στόχος είναι η ενημέρωση των σπουδαστών για τις απαιτήσεις στελέχωσης των σύγχρονων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο, καθώς και τα ζητήματα ασφάλειας που ανακύπτουν στο περιβάλλον των γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, παράλληλα, στην υγεία και την ευημερία των ναυτικών, με αναφορά τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήματα των σπουδαστών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα για τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και τις ανάγκες της σύγχρονης ναυτιλίας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα αναλάβουν έμπειροι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, ενώ τη διοργάνωση έχει η Daskalakis Congress & TRV.

Στους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας συγκαταλέγονται οι Angelicoussis Group, Costamare Shipping, Laskaridis Shipping, Diaplous Maritime, Marshall Islands Registry, Attica Group, Ganmar Shipping, Saint Nicholas Ship Building, Igmar Group, Gelasakis Group, Hermes Harisiadis Group, Etanap S.A., Megalakakis S.A. και Lets Drive Group. Την εκδήλωση υποστηρίζουν επίσης το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), η Ναυτιλιακή Ένωση Ευρώπης (ΝΕΕ), το υπουργείο Ναυτιλίας, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και η Ακαδημία Αθηνών.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει τους μελλοντικούς ναυτικούς σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους και τις εξελίξεις του κλάδου, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της ασφάλειας για το μέλλον της ναυτιλίας.

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