Έντονα καιρικά φαινόμενα έως την Πέμπτη στο Μαλεβίζι – Προσοχή στις μετακινήσεις και σύσταση για μέτρα αυτοπροστασίας

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Έντονες βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κρήτη και ιδιαίτερα για το βόρειο τμήμα του νησιού, από νυχτερινές ώρες απόψε μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι.

Κύρια χαρακτηριστικά της επιδείνωσης του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι κατά τόπους έντονες καταιγίδες και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από σήμερα, Τρίτη, κατά τις βραδινές ώρες και έως το μεσημέρι της Πέμπτης, αναμένονται ισχυρές βροχές, κατά τόπους καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς, του Παλαιοκάστρου και του Φόδελε, όπου λόγω της έντασης των βροχοπτώσεων ενδέχεται να παρουσιαστούν αυξημένες απορροές υδάτων, συγκέντρωση φερτών υλικών και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της επιδείνωσης του καιρού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οι πολίτες παρακαλούνται:

Να αποφεύγουν τη διέλευση από Ιρλανδικές διαβάσεις είτε πεζή είτε με οχήματα. Οι συγκεκριμένες διαβάσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, ακόμη και αν η στάθμη του νερού φαίνεται χαμηλή.

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Να απομακρύνουν αντικείμενα αλλά και οχήματα από σημεία όπου σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να παρασυρθούν από ορμητικά νερά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές του Παλαιοκάστρου, της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς και του Μαδέ.

Οδηγίες προστασίας κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στον σύνδεσμο: https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena

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