Καινούργιου: "Άκουσα πάρα πολλά που έγινα μητέρα σε ηλικία 41 ετών"

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να αναφερθεί και στον ηλικιακό ρατσισμό που δέχεται η ίδια με αφορμή τη γέννηση της κόρης της.

«Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη λογική, γι αυτό και λέω την ηλικία μου. Σέβομαι όμως τις γυναίκες που δεν θέλουν να πουν δημόσια την ηλικία τους. Να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει μια γυναίκα, τόσο πιο έμπειρη είναι, τόσο πιο κατασταλαγμένη είναι.

Εμένα μ’ αρέσουν και οι γυναίκες που είναι την ηλικία τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι όσο πιο πολύ μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ αγαπάω και τον εαυτό μου», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Και κατέληξε: «Δηλαδή εγώ άκουσα πάρα πολλά που έγινα μητέρα στα 41 μου. Κρίνει κάποιος μέχρι και αυτό, ότι έγινες πολύ μεγάλη μάνα. Που οκ, βιολογικά καλό είναι πολλές φορές ίσως να προσπαθούμε νωρίτερα, αλλά μπορεί να συμβεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όχι, να το κατακρίνεις».

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