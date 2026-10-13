Σέλμα Μπλερ: Συνελήφθη μετά από επεισόδιο σε αεροπλάνο

Αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται η Selma Blair, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Los Angeles προς τη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Η 54χρονη ηθοποιός, γνωστή από τις ταινίες «Cruel Intentions» και «Legally Blonde», συνελήφθη και κατηγορείται για δύο περιστατικά επίθεσης, με φερόμενα θύματα μία αστυνομικό και μία νοσηλεύτρια.

Σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, το οποίο επικαλείται δικαστικά έγγραφα, η Σέλμα Μπλερ συνελήφθη λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής, όταν το αεροσκάφος της Delta Air Lines προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Η ηθοποιός οδηγήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ενώπιον της δικαστού Indira Kahn, η οποία όρισε χρηματική εγγύηση 20.000 δολαρίων ή εναλλακτικές μορφές εγγυοδοσίας ύψους 60.000 δολαρίων. Η Σέλμα Μπλερ αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση το ίδιο βράδυ.

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Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η ένταση είχε ξεκινήσει ήδη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με ηχητικό από την επικοινωνία του πιλότου με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το οποίο εξασφάλισε αρχικά το TMZ, ζητήθηκε να βρίσκονται αστυνομικοί και ιατρικό προσωπικό στην πύλη άφιξης του αεροσκάφους.

Ο πιλότος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε λάβει, ένας επιβάτης και ένα μέλος του πληρώματος είχαν υποστεί ελαφρά τραύματα, μεταξύ των οποίων αιμορραγία από τη μύτη και σημάδια από δαγκώματα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ενδεχόμενο τραυματισμό της ίδιας της ηθοποιού, η οποία φέρεται να είχε χτυπήσει το κεφάλι της σε διαχωριστικό του αεροσκάφους.

Η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ επιβεβαίωσε ότι η ηθοποιός επέδειξε, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, επιθετική σωματική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πτήσης και ότι μετά την προσγείωση τέθηκε υπό κράτηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

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