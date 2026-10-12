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GOSSIP - LIFESTYLE

Αμάντα Σέιφριντ: «Δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο»

amanda
clock 23:00 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μια εξομολόγηση για τα όρια που θέτει πλέον στην καριέρα της προχώρησε η ηθοποιός Αμάντα Σέιφριντ, αποκαλύπτοντας ότι απέρριψε πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα σειρά εξαιτίας των πολλών ερωτικών σκηνών που απαιτούσε το σενάριο.

Η διάσημη ηθοποιός εξήγησε ότι δεν νιώθει πλέον άνετα με γυμνές ή ερωτικές σκηνές στην οθόνη, αποδίδοντας την αλλαγή στάσης τόσο στην ηλικία της όσο και στο γεγονός ότι τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει και παρακολουθούν την πορεία της.

«Απέρριψα μια σειρά εξαιτίας του σεξ – στην οποία θα έπρεπε να κάνω σεξ όλη την ώρα», δήλωσε η ηθοποιός, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People.

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