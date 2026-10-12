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GOSSIP - LIFESTYLE

Μουτσινάς: "Δεν θα τα άφηνα όλα για έναν έρωτα, αλλά μετανάστης θα γινόμουν"

φ
clock 17:00 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί σοβαρά να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ουγκάντα, όπου εξέτασε το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα ξενοδοχείο, ώστε να περνά εκεί ένα μέρος του χρόνου του.

«Δεν τα άφηνα όλα για έναν έρωτα, αλλά μετανάστης θα γινόμουν. Το έψαξα να πήγαινα μόνιμα στην Ουγκάντα. Ρώτησα εκεί ανθρώπους να κάνω ένα ξενοδοχείο, να είμαι εκεί κάποιους μήνες και να μπορώ να κάνω ταξίδια και να είμαι ευτυχισμένος», είπε ο παρουσιαστής.

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