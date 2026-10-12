Μαρία Αντωνά: Συγκινεί για τα δύο χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της

Δύο χρόνια πέρασαν από τον θάνατο της μητέρας της Μαρίας Αντωνά κι εκείνη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

"Δύο χρόνια μαμά. Κι όμως. Μου λείπεις με έναν τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις. Μου λείπεις στις χαρές μου, γιατί δεν είσαι εδώ να τις μοιραστούμε μαζί. Όπου κι αν βρίσκεσαι, θέλω να συνεχίσεις να είσαι περήφανη για μένα. Για όσα είμαι, για όσα έχω καταφέρει, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο που προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι. Αν μπορούσα να ζητήσω κάτι, δεν θα ζητούσα τίποτα άλλο παρά μόνο μια αγκαλιά. Το μικρό σου κυκνάκι", έγραψε στην ανάρτηση.

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