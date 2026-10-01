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GOSSIP - LIFESTYLE

Λούλης για Καρβέλα: «Ποτέ δεν μου άρεσαν τα τραγούδια του, ας κάνει ό,τι θέλει»

Λούλης
clock 12:00 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Χρήστος Λούλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Καλημέρα Είπαμε;" και η σύζητηση πέρασε και στο κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων και ειδικότερα στη σύγκρουση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση.

«Ηθικά το λέω. Τώρα εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ το θέμα. Νομικά ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να το κάνει. Ξέρω γω, ό,τι θέλει κάνει. Η περιουσία του είναι πνευματική περιουσία. Αλίμονο. Ξέρω γω; Ναι, μπορεί να το κάνει. Ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Η αλήθεια είναι αυτή», είπε ο ηθοποιός αρχικά.

«Ποτέ δεν μ’ άρεσε πολύ ο Καρβέλας και τα τραγούδια του, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορείς κιόλας να τα απαγορεύσεις. Ξέρω γω; Ηθικά το λέω», πρόσθεσε.

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Χρήστος Λούλης νίκος καρβελας
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