Τάσος Χαλκιάς: «Μέχρι και τα 16 μου έτρωγα ξύλο»

Ο Τάσος Χαλκιάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Καλύτερα Αργά και μίλησε για τη σωματική τιμωρία που δεχόταν από τον πατέρα του μέχρι την ηλικία των 16 ετών.

«Το να τρως ξύλο ήταν γνώριμο θέμα της εποχής. Υπήρχε ακόμα η νοοτροπία των παλιών πατεράδων. Θεωρούσαν ότι είναι μέτρο πειθαρχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έτρωγα ξύλο για πολλές σαχλαμάρες που έκανα και δικαίως έτρωγα, δεν το συζητώ. Άλλωστε, είχα δύο αδέλφια που δεν τα είχε αγγίξει. Ήταν καλά παιδιά. Εγώ ήμουν πειραχτήρι, ήμουν ένα παλιόπαιδο. Έκανα πράγματα που δεν ήταν ευγενικά. Ήμουν ατίθασος, τσακωνόμουν. Αν με πείραζε κάποιος, τσακωνόμουν», εξήγησε.

Όπως περιέγραψε, η συμπεριφορά του γινόταν γνωστή στους γονείς του, με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει τη φήμη του ατίθασου παιδιού μέσα στην οικογένεια.

«Όλο αυτό μου δημιουργούσε ένα κλίμα ότι είμαι το ατίθασο παιδί και όλα αυτά πήγαιναν καρφωτά στη μανούλα μου και τα μάθαινε και ο πατέρας μου. Μέχρι και τα 16 μου έτρωγα ξύλο», πρόσθεσε.

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