Γαβαλάς για Βίσση: «Τα ρούχα της στο ΟΑΚΑ ήταν ακόμη χειρότερα από το Καλλιμάρμαρο»

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε καλεσμένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις ενδυματολογικές επιλογές της Αννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

«Είχα κρίνει τα ρούχα της. Δεν μου άρεσε ούτε το Dolce & Gabbana με τους οποίους είμαι και συνεργάτης. Τι της δώσανε, ούτε μου άρεσε και εκείνη που το υποστήριξε, γιατί την Άννα την είχα για πολύ πιο υψηλό πράγμα. Αυτό είπα. Δεν αμφισβήτησε κανείς την ίδια», ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ, είπε: «Χειρότερα για μένα στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή τι είναι αυτά; Τρία layer σουτιέν σε μια γυναίκα που έχει ένα κορμί σαν λαμπάδα; Λείπει ένα μαύρο ωραίο tuxedo να ανοίξει τη συναυλία και να πει ένα από τα υπέροχα τραγούδια της που είναι αμέτρητα και μετά να καβαλήσει, να πάει εδώ εκεί, να κάνει τα διάφορα. Αυτά όμως τα λέω με αγάπη».

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