Καρβέλας: Η Άννα Βίσση θα χρειάζεται την άδειά του για να τραγουδά τα έργα του

Μέσω ανακοίνωσης της πληρεξούσιας δικηγόρου του Νίκου Καρβέλα, δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του και τη χρήση τους

Πλέον, ο Νίκος Καρβέλας έχει ανακαλέσει από την Αυτοδιαχείριση, ήδη από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, την εξουσία διαχείρισης της δημόσιας εκτέλεσης των έργων του με ζωντανή ερμηνεία.

Όπως αναφέρει η δικηγόρος του,﻿ Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, στο εξής θα αποφασίζει ο ίδιος σε ποιον, πότε και υπό ποίες προϋποθέσεις θα χορηγεί άδεια για την παρουσίαση των τραγουδιών του σε συναυλίες και άλλες ζωντανές εμφανίσεις.

Η πλευρά του συνθέτη αναγνωρίζει ότι η Αυτοδιαχείριση είχε χορηγήσει άδεια στην εταιρεία παραγωγής D&A LIVE CONCERTS για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η άδεια του οργανισμού λειτουργεί παράλληλα με την ατομική συμφωνία που μπορεί να έχει ο δημιουργός με τον χρήστη των έργων του και αναφέρει ότι τέτοια συμφωνία ίσχυε στα χρόνια της συνεργασίας του με την τραγουδίστρια, συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης συναυλίας.

Την ίδια στιγμή, στην ανακοίνωση γνωστοποιείται η πρόθεσή του να προχωρήσει σε λύση συμβάσεων με τρίτους μουσικούς εκδότες, προκειμένου να διαχειρίζεται ατομικά και τα δικαιώματα αναπαραγωγής και διάθεσης των έργων του κατ’ απαίτηση. Η δικηγόρος του επισημαίνει ότι απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδειά του για την παραγωγή ή κυκλοφορία μουσικών έργων του, ακόμη και όσων έχουν ήδη ηχογραφηθεί.

Παράλληλα, διαψεύδεται ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ αναφέρεται ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη διεκδίκηση ποσών που του οφείλονται.

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