Στανίση: "Η μητέρα μου είναι κατάκοιτη στο κρεβάτι εννέα χρόνια, είναι στο μυαλό μου συνεχώς"

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Η Κατερίνα Στανίση μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στη μητέρα της, λέγοντας πως τα τελευταία εννέα χρόνια είναι κατάκοιτη και βρίσκεται συνεχώς στο μυαλό της.

«Είναι στο κρεβάτι εννέα χρόνια. Περάσαμε πολλά στάδια για να φτάσουμε... τώρα που είμαστε πιο ήρεμοι, είναι στο μυαλό μου συνεχώς», είπε η γνωστή τραγουδίστρια.

Τι είπε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη;

«Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί είχαμε συνεργαστεί. Ο κόσμος περισσότερο συγκινήθηκε και αγρίεψε με τον τρόπο που έφυγε. Εγώ πήγα, άναψα ένα κεράκι. Ας του ανάψουμε όλοι από ένα κερί για την ψυχούλα του. Να τον αφήσουμε να αναπαυθεί», είπε.

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