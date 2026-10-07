Λίλη για Μαστροκώστα: "Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο, μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα"

Η Ιωάννα Λίλη μίλησε στην εκπομπή Happy Day και εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή πριν τέσσερις μήνες στα 56 της χρόνια.

«Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο και φίλη. Πολύ λυπηρό και στενάχωρο και όντως πίστευα ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα», εξολογήθηκε.

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