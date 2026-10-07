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GOSSIP - LIFESTYLE

Λίλη για Μαστροκώστα: "Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο, μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα"

γ
clock 17:00 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Λίλη μίλησε στην εκπομπή Happy Day και εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή πριν τέσσερις μήνες στα 56 της χρόνια.

«Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο και φίλη. Πολύ λυπηρό και στενάχωρο και όντως πίστευα ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα», εξολογήθηκε.

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Ιωάννα Λίλη Γωγώ Μαστροκώστα
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