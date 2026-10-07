Ρένεση: "Δεν είναι η μητρότητα όπως τη φανταζόμουν, πιστεύω ότι μάνα δεν έχω γίνει ακόμη"

Η Κλέλια Ρένεση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για τη μητρότητα, τα δύσκολα χρόνια που πέρασε όταν σπούδαζε.

«Στα φοιτητικά μου χρόνια στην Ιταλία πέρασα δύσκολα. Κόβαμε το μπιφτέκι στα 6. Η ζωή για ένα παιδί στο εξωτερικό ήταν μια εμπειρία ζωής. Ήρθα αντιμέτωπη με τον εαυτό μου απέναντι σε τιτάνια πράγματα. Πήγα να σπουδάσω ιατρική και να αντιμετωπίσω εμένα. Δεν κατάφερα να σπουδάσω, η ιατρική θέλει τρομακτική αφοσίωση», αφηγήθηκε η Κλέλια Ρένεση για τις σπουδές της στην Ιταλία.

«Δεν ήταν η μητρότητα όπως τη φαντάστηκα. Εγώ πιστεύω ότι μάνα δεν έχω γίνει ακόμη. Μαθαίνω τόσα πράγματα κάθε ημέρα. Οι φάσεις με προσπερνάνε και τρέχω από πίσω. Ακόμη με τσαμπουκά τα αντιμετωπίζω. Καταρχάς έχεις μια καρδιά και αιμορραγείς 24 ώρες. Η κόρη μου είναι 7μισι» εξομολογήθηκε για την κόρη της.

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