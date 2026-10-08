Αρναούτογλου: "Δεν ξέρουν γιατί έχω βάλει τα κιλά, δεν θέλω να μιλήσω δημοσίως για το θέμα της υγείας μου"

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και μίλησε για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με την αλλαγή στο βάρος του, εξηγώντας στη ζωή του έχει δεχτεί bullying κυρίως για τα κιλά του.

«Το περισσότερο bullying το έφαγα τώρα με τα κιλά. Εγώ δεν είχα ποτέ στη ζωή μου πολλά κιλά, ήμουν σε όλη μου τη ζωή αδύνατος μέχρι τα 40, με μικρές αυξομειώσεις, όχι σαν τώρα που έφτασα στα όρια της παχυσαρκίας. Πολλές φορές κάνω ανοιχτά τη συζήτηση για τα κιλά, μήπως σταματήσουν κάποιοι και καταλάβουν ότι δεν είναι πλάκα. Δεν ξέρει ο άλλος γιατί έχω βάλει τα κιλά, και δεν θέλω να μιλήσω δημοσίως για το θέμα της υγείας μου, δεν αφορά και κανέναν».

Όσο για το πώς διαχειρίζεται περιστατικά bullying, είπε: «Αν μου κάνουν bullying θα το πω. Το πρωί ένας κύριος μου είπε έξω από το ραδιόφωνο "πωπω πάχυνες, πώς έγινες έτσι Γρηγόρη;" και του λέω "καμία καλημέρα θα μας πεις; Τι είναι αυτά που λες; Ξέρεις για ποιον λόγο έχω παχύνει". Πλέον απαντάω. Εκείνη την ώρα πικραίνομαι, με πληγώνει λίγο, αλλά αυτοσαρκάζομαι με αυτό».

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