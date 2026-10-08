Καρβέλας: "Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα στην Άννα Βίσση για απαγόρευση των τραγουδιών μου"

Νέα εξέλιξη στηνκόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλαέρχεται στο φως της δημοσιότητας, με την πλευρά του συνθέτη να διαψεύδει τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, τις τελευταίες ώρες, περί κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της τραγουδίστριας, με αίτημα την απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών που φέρουν την υπογραφή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Παπαπαναγιώτου Αρχοντούλα διέψευσε το εν λόγω ρεπορτάζ, σημειώνοντας ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες η πλευρά του συνθέτη να περάσει σε νέα ανακοίνωση σχετικά με το εν λόγω θέμα.

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