Ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα - Aπαγορεύει στην Άννα Βίσση να λέει τα τραγούδια του

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, με τον γνωστό συνθέτη να προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει στην τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το protothema.gr, χθες ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Άννας Βίσση με τα οποία της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια που έχει εκείνος δημιουργήσει.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει υπογράψει τη συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων επιτυχιών της Άννας Βίσση. Πρόκειται για περισσότερα από 400 τραγούδια, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος του ρεπερτορίου της. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο συνθέτης είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.









Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και τις οικονομικές διαφωνίες που ακολούθησαν, με τις δύο πλευρές να έχουν ανταλλάξει ανακοινώσεις και αιχμές.

«Θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο»

Νέα απάντηση στην Άννα Βίσση έδωσε ο Νίκος Καρβέλας, μετά τη δημόσια τοποθέτηση της τραγουδίστριας σχετικά με τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και όσα έχουν ακολουθήσει γύρω από την οικονομική τους διαφορά.

Ο συνθέτης προχώρησε σε νέα, μακροσκελή ανακοίνωση έξι σελίδων, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Σε αυτήν αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συναυλία, αλλά και στη σχέση του με την Άννα Βίσση. Σύμφωνα με τη Σίσσυ Χρηστίδου η ανακοίνωση καταλήγει με μία ξεκάθαρη θέση για το μέλλον της καλλιτέχνιδας, πως δηλαδή η «Άννα Βίσση θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο».

Αρχικά, ο Νίκος Καρβέλας απαντά στον ισχυρισμό ότι γνώριζε για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και ήταν περήφανος για το αποτέλεσμα. Όπως υποστηρίζει, γνώριζε ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί, καθώς επρόκειτο για ένα γεγονός που είχε ήδη αποφασιστεί, όμως ξεκαθαρίζει ότι δεν αισθανόταν περήφανος για αυτό.

Όπως σημειώνει: «Η εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζαν. Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο (ερήμην μου) γεγονός ήμουν – όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι. Και δεν υπήρξα, ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κας Μέρμηγκα/Κούστα, οι οποίες, άλλωστε, μου απαγόρευσαν να έχω οποιοδήποτε ρόλο, δημιουργικό ή συμβουλευτικό στην συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην "αλλοιώσω" το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν».

Διαβάστε επίσης

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Ζευγάρια από το First Dates συζούν, έχουν κάνει σχέσεις και παιδί»

Η Άννα Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα