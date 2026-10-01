Μάθιου Πέρι: Οι πρωταγωνιστές των «Friends» αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ του Netflix

Πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου κάνει το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Μάθιου Πέρι«The One About Matthew Perry» ωστόσο, από αυτό απουσιάζουν πέντε από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν περισσότερο μαζί του: οι συμπρωταγωνιστές του από Τα Φιλαράκια.

Ο Μάθιου Πέρι επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της ζωής του, μακριά από τον εμβληματικό ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ. Οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλανκ και Ντέιβιντ Σουίμερ, που έγιναν παγκοσμίως γνωστοί μέσα από τα «Friends» και διατηρούσαν στενή σχέση με τον Μάθιου Πέρι, δέχθηκαν πρόσκληση από την παραγωγή να συμμετάσχουν στο «The One About Matthew Perry», όμως τελικά αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Page Six, η παραγωγή του ντοκιμαντέρ προσέγγισε και τους πέντε βασικούς συμπρωταγωνιστές του Μάθιου Πέρι. Παρά την προσωπική τους σχέση με τον ηθοποιό και τη σημαντική κοινή τους ιστορία, κανείς από τους πέντε δεν θέλησε να εμφανιστεί μπροστά στην κάμερα.

Πηγή που μίλησε στο δημοσίευμα ανέφερε πως οι ηθοποιοί επικοινώνησαν με την παραγωγή, αλλά τελικά επέλεξαν να μη συμμετάσχουν. Το ντοκιμαντέρ στρέφεται έτσι σε άλλα πρόσωπα που γνώρισαν τον Πέρι, τον αγάπησαν και μπορούν να μιλήσουν για διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς του.

Το «The One About Matthew Perry» αποτελείται από τρία επεισόδια και έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον άνθρωπο πίσω από τον δημοφιλή τηλεοπτικό χαρακτήρα.

Η παραγωγή, σε σκηνοθεσία της Μέρι Ρόμπερτσον, δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην τεράστια επιτυχία του «Friends», αλλά επιχειρεί να εξετάσει τη ζωή, τις δυσκολίες και την προσωπική διαδρομή του Μάθιου Πέρι. Ανάμεσα στα πρόσωπα που συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ βρίσκεται και η αδελφή του ηθοποιού, Μία Πέρι Μπόουικ.

Η ίδια αναμένεται να μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά για τη ζωή του αδελφού της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του.

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