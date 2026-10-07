Κουρή: "Σκεφτήκαμε να κάνουμε remake της σειράς «Οι Μεν και οι Δεν» αλλά ο Ρώμας δεν ήθελε"

Η Αννα Κουρή βρέθηκε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και αποκάλυψε γιατί δεν έγινε το remake της σειράς «Οι Μεν και οι Δεν».

«Σκεφτήκαμε να κάνουμε remake. Ο Χάρης δεν ήθελε. Γιατί προτίμησε να κάνουν το "Καφέ της Χαράς" για κάποιο λόγο. Αυτό θα ήταν ωραίο, αλλά τώρα πια παραέχουμε μεγαλώσει. Τι θα κάνουμε; Γιαγιάδες, προγιαγιάδες; Δεν θέλω», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Όπως αποκάλυψε, ο Χάρης Ρώμας μπήκε στη ζωή της όταν της έγινε η πρόταση για τη σειρά «Οι Μεν και οι Δεν»: «Το 1990 με παίρνει η Φρόσω Ράλλη τηλέφωνο και μου λέει “έχω ένα σενάριο, δεν σου λέω ποιος το έχει γράψει, θέλω να είσαι ανεπηρέαστη”. Το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει "το γράφει ο Ρώμας και η Χατζησοφιά". Είναι από αυτά που διαβάζεις και δεν θέλεις να αλλάξεις τίποτα. Και έτσι ξεκίνησε... Δεν τον ήξερα πριν», ανέφερε.

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