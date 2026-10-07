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GOSSIP - LIFESTYLE

Στικούδη: Το τελευταίο «αντίο» στον πατέρα της

στικουδη
clock 10:00 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη, Νίκος, "έφυγε" από τη ζωή και εκείνη θέλησε να τον αποχαιρετήσει με μία συγκινητική ανάρτηση.

Μαζί με το στιγμιότυπο μοιράστηκε μια οικογενειακή ανάμνηση, συνδέοντας την ιστορία των γονιών της με τη δική της ζωή και τον γιο της, Νικόλα.

«Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι εγώ σ’ αυτόν τον κόσμο… Καλό ταξίδι μπαμπά μου… Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου…Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό… το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε…», έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by Katerina Stikoudi (@stikoudikaterin)

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Κατερίνα Στικούδη Πατέρας
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