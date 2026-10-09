H Ελισάβετ Μουτάφη μιλά για τον υιοθετημένο γιο της

Η Ελισάβετ Μουτάφη βρέθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και μίλησε για τον γιο της, ο οποιός μπήκε στη ζωή της τον Απρίλιο του 2024, μέσω υιοθεσίας.

Η ίδια θεωρεί πως μεγαλώνοντας θα υπάρχουν όλο και περισσότερες απορίες από την πλευρά του.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει "θέλω" και "δεν θέλω". Ξέρει τα πάντα και ό,τι μπορεί να καταλάβει προς το παρόν, γιατί μετά θα έρθουν κι άλλες ερωτήσεις. Τις περιμένουμε. Θα έρθουν κι άλλες ερωτήσεις και είναι φυσιολογικό. Είναι πολύ έξυπνος και τα καταλαβαίνει όλα. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Θυμάται κάποιες εικόνες από το παρελθόν του. Αλλά τα αφήνω λίγο στη ζωή αυτά...», είπε η ηθοποιός.

«Έχω μιλήσει με ψυχολόγο, αλλά το έχω αφήσει πιο πολύ στο ένστικτό μου. Υπάρχει συμβουλευτική, έχουμε ένα εξαιρετικό σχολείο που πάει, που είναι πολύ ανοιχτό και έχω αποφασίσει - με βοήθεια φυσικά - να το αφήσω στον εαυτό μου και στο ένστικτό μου, γιατί μου αρέσει αυτό και θέλω να το ακολουθήσω σε αυτή την ηλικία που είμαι και που έχω τον μικρό. Με βοήθεια και συμβουλευτική, αλλά τόσο όσο. Δεν θέλω να είναι πάνω από το παιδί 40 ειδικοί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν υπήρχε λόγος, ναι. Αλλά επειδή το παιδί είναι μια χαρά, είναι τέλειος, πανέξυπνος και έχουμε εξαιρετική σχέση όλοι...», τόνισε.

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