Λιάγκας για Βανδή: «Την είχα στεναχωρήσει, είχε παγώσει η σχέση μας»

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή Πρωινό αποκάλυψε πως η σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή είχε «παγώσει» μετά την προβολή και τον σχολιασμό, στην εκπομπή του, του περσινού θέματος με τη μετακίνηση της τραγουδίστριας με περιπολικό.

«Την είχα στεναχωρήσει και γι’ αυτό ακριβώς δε μιλούσαμε. Δεν είχαμε βρεθεί βέβαια για να μιλήσουμε, είναι η αλήθεια, αλλά δε μιλούσαμε. Είχε παγώσει η σχέση μας», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν έχω βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με τη Δέσποινα. Ακόμα και τότε είχα πει ότι η Δέσποινα δεν φταίει σε τίποτα. Το είχα πει εκατό φορές. Είχα πει ότι η αστυνομία έκανε λάθος τότε και η Δέσποινα, που δεν όφειλε να ξέρει, μπήκε μέσα», εξήγησε ο παρουσιαστής.

«Όμως αυτό που μένει γύρω γύρω είναι ότι “ο Λιάγκας τα έβαλε με τη Βανδή”. Κανείς δεν θα πει την αλήθεια ότι ο Λιάγκας τα έβαλε με την αστυνομία. Η Βανδή ήταν μια παράπλευρη απώλεια. Κακώς όμως η Βανδή στοχοποιήθηκε. Και επειδή το ήξερα ίσως ότι θα γίνει αυτό, κακώς έπαιξα το θέμα. Το δέχομαι», είπε χαρακτηριστικά.

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