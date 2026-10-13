Γκίλφοϊλ: Ο Τζος Χακ αναλαμβάνει προσωρινά επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα

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O Τζος Χάκ, ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην πρεσβεία στην Αθήνα, θα διαδεχθεί προσωρινά την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών, επιβλέπων της πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Είναι πτυχιούχος από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins ενώ έχει μεταπτυχιακό από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και πιστοποιητικό από τη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών Johns Hopkins στην Μπολόνια της Ιταλίας. Μιλάει μανδαρινικά, κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Όταν αφίχθη στην Αθήνα πριν από ένα χρόνο έθεσε στο επίκεντρο την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, τον Κάθετο Διάδρομο και τον ρόλο στην ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης και της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, περιγράφοντας ήδη από τότε το σχέδιο αυτής της συνεργασίας των δύο χωρών.

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