Η πρώτη αντίδραση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά το αίτημα για την παραίτησή της – «Οι κατηγορίες είναι ψευδείς»

Την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπέβαλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατόπιν αιτήματος του Λευκού Οίκου. Η ίδια προχώρησε σε απολογισμό της θητείας της, απαντώντας παράλληλα στις πρόσφατες κατηγορίες εις βάρος της.

Σε ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στην αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, μετά από σχετικό αίτημα του Λευκού Οίκου.

Όπως σημειώνει, «Το να υπηρετώ ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου».

Η Γκίλφοϊλ τονίζει ότι, από την πρώτη ημέρα της θητείας της, εργάστηκε αδιάκοπα για να προωθήσει την ατζέντα America First του προέδρου Τραμπ.

Επισημαίνει πως ενίσχυσε τη στρατηγική συμμαχία με την Ελλάδα και πέτυχε σημαντικές νίκες για τον αμερικανικό λαό.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά τη διάρκεια της θητείας της επιτεύχθηκαν ιστορικές συμφωνίες για την επέκταση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026 Προωθήθηκε ο Κάθετος Διάδρομος με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, ενώ ενισχύθηκε η αμυντική και η ασφάλεια συνεργασία με έναν σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Η πρέσβειρα αναφέρει ακόμη ότι επεκτάθηκαν οι ευκαιρίες για αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις στην περιοχή.

Εξέφρασε ιδιαίτερη υπερηφάνεια για τον ρόλο της πρεσβείας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας και της οικονομικής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναφερόμενη στις πρόσφατες καταγγελίες εις βάρος της, η Γκίλφοϊλ δηλώνει: «Αυτές οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου».

Υπογραμμίζει ότι έχει αφιερώσει την επαγγελματική της ζωή στην υπεράσπιση της δικαιοσύνης και των αξιών που κάνουν την Αμερική ξεχωριστή. Εκφράζει την αταλάντευτη στήριξή της στον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Κλείνοντας, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημειώνει πως, παρά το τέλος της θητείας της ως πρέσβειρας, η δέσμευσή της προς τον πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα America First και τις ΗΠΑ παραμένει ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της ως «τιμή ζωής».

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγο μετά τις δημόσιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επιβεβαιώσει ότι εξεταζόταν το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβειρας από την Αθήνα.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Το να υπηρετήσω ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το ιδιαίτερο προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα της θητείας μου, εργάστηκα άοκνα για την προώθηση της ατζέντας “Πρώτα η Αμερική” του Προέδρου Τραμπ, την ενίσχυση της στρατηγικής μας συμμαχίας με την Ελλάδα και την επίτευξη ουσιαστικών επιτυχιών για τον αμερικανικό λαό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στη διασφάλιση ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε αμυντικά και αμυντικά-ασφαλειακά τη συνεργασία μας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και τη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

EPA/Chip Somodevilla / POOL EDITORIAL USE ONLY

Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ, της αφοσίωσης του Υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία, καθώς και των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας καθημερινά.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον μου. Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και προτίθεμαι να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, την υπόληψή μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, την προάσπιση του σωστού και την υπεράσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς ισχυρισμούς να καθορίσουν τις δεκαετίες της δημόσιας προσφοράς μου.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Ρούμπιο παραμένουν αμετακίνητα. Είμαι υπερήφανος για όσα πετύχαμε μαζί και θα παραμείνω πιστός υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να κάνει την Αμερική Μεγάλη Ξανά (Make America Great Again).

Παρόλο που η θητεία μου ως Πρέσβης μπορεί να φτάνει στο τέλος της, η αφοσίωσή μου στον Πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα “Πρώτα η Αμερική” και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Ήταν η τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους εξαιρετικούς διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Τα δημοσιεύματα και η στάση Τραμπ

Η αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ακολούθησε δημοσιεύματα με καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες πριν την ανάληψη των καθηκόντων της, τις οποίες η ίδια αρνείται. Όταν ρωτήθηκε σχετικά ο πρόεδρος Τραμπ στον Λευκό Οίκο, απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αρνείται κατηγορηματικά ότι ζήτησε από τον Έρικ Ντίτερς το ποσό των 100.000 δολαρίων για την πιστωτική της κάρτα, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο ποσό αφορούσε αμοιβή για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η διάψευση Γκίλφοϊλ

Μετά τις παραπάνω κατηγορίες, η απελθούσα πρέσβης πέρασε στην αντεπίθεση μέσω των νομικών της εκπροσώπων, διαψεύδοντας τις δημόσιες αιτιάσεις του επιχειρηματία Έρικ Ντίτερς περί δήθεν «ανταλλαγμάτων» (quid pro quo) και ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Σε ανακοίνωση των δικηγόρων της, Ντέιβιντ Σουάρτς και Τζέσι Μπίναλ, επισημαίνεται ότι η υπόθεση αφορά μια καθαρά ιδιωτική οικονομική διαφορά, καθώς ο επιχειρηματίας αρνείται να καταβάλει το ποσό των 150.000 δολαρίων για επαγγελματικές υπηρεσίες που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ του παρείχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα.

«Εκατομμυριούχος σε στενότητα»

Πριν την είσοδό της στην αμερικανική κυβέρνηση, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε διαγράψει πορεία ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, ως τηλεοπτική προσωπικότητα και ως μία από τις πιο επιδραστικές πολιτικές φωνές στο περιβάλλον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Έρικ Ντίτερς την προσέλαβε τον Μάιο του 2024 για να ηγηθεί των εκδηλώσεων «Freedom Fest» στο Κεντάκι, με στόχο την ενίσχυση του πολιτικού του προφίλ ενόψει των υποψηφιοτήτων του για τη θέση του Κυβερνήτη και για το Κογκρέσο.

Η γραπτή συμφωνία προέβλεπε κατ’ αποκοπή αμοιβή 200.000 δολαρίων, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ντίτερς δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του, καθυστερώντας τις πληρωμές και στέλνοντας σποραδικά εμβάσματα. Στα γραπτά του μηνύματα, μάλιστα, περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο σε οικονομική στενότητα».

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