Λευκός Οίκος: Ζήτησαν την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία στην Αθήνα!

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«Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του.

«Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι» , είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων.

Τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν

Η εξέλιξη σημειώνεται στον απόηχο δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία διατύπωσαν καταγγελίες σχετικά με οικονομικές συναλλαγές και τη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας.

Μεταξύ άλλων, η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι η Γκιλφόιλ φέρεται να είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από υποστηρικτή του Τραμπ για την εξόφληση προσωπικής οφειλής πιστωτικής κάρτας.

BREAKING: White House: We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign. We wish her well. https://t.co/YtAYOS5lac — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Η ίδια, μέσω των νομικών της εκπροσώπων, έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές απαιτήσεις της αφορούσαν επαγγελματικές υπηρεσίες που είχε παράσχει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους ζητήθηκε η παραίτησή της, ούτε ανακοίνωσε ποιος πρόκειται να την αντικαταστήσει στην Αθήνα.

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