Αγιος Νικόλαος: Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τη στέγαση του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής στο REX

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις 17:45 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (γ΄ όροφος REX) για συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου στο δημοτικό κτίριο του Κινηματοθεάτρου REX στον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου».
Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα για τους εξής λόγους : Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου, με την από 12/10/2026 αίτησή του ζητά τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στο δημοτικό κτίριο του Κινηματοθεάτρου REX, προκειμένου να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα LEADER.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για το εν λόγω πρόγραμμα λήγει οριστικά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή την επομένη της προγραμματισμένης ειδικής συνεδρίασης για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής .
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