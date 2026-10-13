Γκέντσε - Κολοσσός 62-80: Νίκη στο Αζερμπαϊτζάν

Ο Κολοσσός έκανε το «2 στα 2» στους ομίλους του FIBA Europe Cup, κερδίζοντας στο Αζερμπαϊτζάν με 80-62 τη Γκέντσε. Οι Ροδίτες ήταν καλύτεροι, στο τέλος απειλήθηκαν λίγο, όμως φρόντισαν να μην μπουν σε περιπέτειες.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 27-40, 46-58, 62-80

ΓΚΕΝΤΣΕ (Κνέζεβιτς): Γκάρετ 15 (3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/11 βολές), Ρόουντς 10 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές), Αλεκμπέροβ 1, Μαγκί 7 (10 ριμπάουντ), Μέρφι 6, Ιμπραχίμοβ, Ισμαγίλοβ, Τοντ 7, Καμαρά 11 (4/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γιουσιφσάτζε, Έλινγκτον 5, Μαμαντί

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ( Λυκογιάννης): Γουίλις 16 (2/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Καράμπελας, Μάνιον 19 (7/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Τσιακμάς, Άπσον 6 (7 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης, Χρηστίδης 2, Καμπερίδης 7, Χάρις 4 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Στίβενσον, Μπάρνετ 9, Κρούζερ 17 (4/9 δίποντα, 9/10 βολές, 7 ριμπάουντ)