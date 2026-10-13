ΤΡΙ.13 Οκτ 2026 21:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γκέντσε - Κολοσσός 62-80: Νίκη στο Αζερμπαϊτζάν

kolossos
clock 20:10 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Κολοσσός έκανε το «2 στα 2» στους ομίλους του FIBA Europe Cup, κερδίζοντας στο Αζερμπαϊτζάν με 80-62 τη Γκέντσε. Οι Ροδίτες ήταν καλύτεροι, στο τέλος απειλήθηκαν λίγο, όμως φρόντισαν να μην μπουν σε περιπέτειες.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 27-40, 46-58, 62-80

ΓΚΕΝΤΣΕ (Κνέζεβιτς): Γκάρετ 15 (3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/11 βολές), Ρόουντς 10 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές), Αλεκμπέροβ 1, Μαγκί 7 (10 ριμπάουντ), Μέρφι 6, Ιμπραχίμοβ, Ισμαγίλοβ, Τοντ 7, Καμαρά 11 (4/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γιουσιφσάτζε, Έλινγκτον 5, Μαμαντί

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ( Λυκογιάννης): Γουίλις 16 (2/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Καράμπελας, Μάνιον 19 (7/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Τσιακμάς, Άπσον 6 (7 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης, Χρηστίδης 2, Καμπερίδης 7, Χάρις 4 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Στίβενσον, Μπάρνετ 9, Κρούζερ 17 (4/9 δίποντα, 9/10 βολές, 7 ριμπάουντ)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κολοσσός Ρόδου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis